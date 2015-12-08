الخارجية العراقية: المهلة العراقية لتركيا لسحب قواتها تنتهى مساء اليوم

>صرح أحمد جمال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية العراقية أن المهلة التى حددتها الحكومة العراقية لتركيا لسحب قواتها من الأراضى العراقية ستنتهى مساء اليوم الثلاثاء.

وقال جمال فى بيان صحفى "جرى يوم أمس اتصال هاتفى بين وزير الخارجية إبراهيم الجعفرى ووزير الخارجية التركى مولود جاويش اوغلو بناء على طلب الجانب التركى وأكد من خلاله الجعفرى على ضرورة احترام سيادة العراق وسحب كافة القوات التركية من على اراضيه خلال المهلة التى حددتها الحكومة العراقية لذلك والتى تنتهى مساء اليوم".

وأضاف أن الجعفرى أبلغ نظيره التركى أن فى حال عدم التزام تركيا بذلك "فإن وزارة الخارجية العراقية بتقديم شكوى رسمية لمجلس الامن والتحرك نحو المجتمع الدولى لاتخاذ موقف تجاه هذا الانتهاك من قبل الجانب التركي"، وأوضح أن العراق حريص على "إدامة علاقاته الثنائية مع تركيا بما ينعكس إيجاباً على مصالح البلدين من خلال الاحترام المتبادل بينهما ومراعاة مبادئ حسن الجوار".

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