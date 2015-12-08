ماذا قال بديل جاري نيفيل ' الأقل شهرة ' في الحلقة الأولى في سكاي سبورتس

الرجل الوحيد في العالم الأقل شهرة من جاري نيفيل .. كان اختيار شبكة "سكاي سبورتس" لتعويض انتقال نيفيل إلى تدريب فالنسيا.

"سكاي سبورتس" حاولت إغراء نيفيل ماديا للاستمرار في العمل محللا للدوري الإنجليزي ورفض عرض فالنسيا، ولكن في النهاية رحل نجم مانشستر يونايتد السابق الذي يعمل أيضا مساعدا لروي هودجسون في منتخب إنجلترا.

ويوم الاثنين، ثم الكشف عن بديل جاري نيفيل.

كريج بيلامي ظهر يوم الاثنين لأول مرة لتحليل مباريات الدوري الإنجليزي بصحبة جيمي كاراجير.

يبدو الاختيار غريبا بعض الشيء، لذلك كاراجير استقبل بيلامي مازحا "الرجل الوحيد الذي وجدناه أقل شهرة من جاري نيفيل".

وقدمت "سكاي سبورتس" بيلامي بأنه اللاعب الوحيد الذي سجل في الدوري الإنجليزي بقميص 7 فرق مختلفة. وهي نورويتش سيتي ونيوكاسل وبلاكبرن وليفربول ووست هام ومانشستر سيتي وكارديف سيتي.

ولكن ماذا قال بيلامي في ظهوره الأول كمحلل على شبكة "سكاي سبورتس"؟

نقلت صحيفة "دايلي ميل" أبرز ما قاله بيلامي في الحلقة الأولى له، وكل ما يلي على لسانه:

فاردي

"من الرائع مشاهدة جيمي فاردي يلعب، كيف هو عنيف في مواجهة المرمى".

"هو دائما خطير ويمتلك قدرات رائعة على إنهاء الهجمات، أشعر بالسعادة عندما أشاهده، أقع في حب الطريقة التي يلعب بها".

"لقد أبهرني بعدما نجح في كسر رقم فان نيستلروي القياسي، الأمر لا يخصه فقط. فالنجاح الذي حققه يجعله قدوة للأطفال".

"لعبت لفرق تشبه ليستر سيتي، كنا دائما نعتمد على الهجمات المرتدة لاستغلال المساحات التي تتركها الفرق التي تلعب ضدنا في دفاعاتها. كنت مناسبا لطريقة لعب تلك الفرق، كان هناك فرص لاستغلال المساحات في الهجوم. لذلك هناك بعض الأشياء المتشابهة بيني وفاردي".

"لو سألتني كيف يستطيع أن يؤدي لفريق كبير قبل أسبوعين من اليوم، لقلت سيكون من الصعب جدا عليه لأنه لن يجد نفس المساحات، ولكنه أثبت خلال تلك الفترة بعض الأشياء التي تدل على عقليته، فاردي يتطور".

رياض محرز

"اعتقد أنه اللاعب الأفضل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم دون أدنى شك".

أسلوبه في التدريب

"اعتقد أحيانا أننا ندرب كثيرا من أجل التدريب فقط، فلاعب مثل فاردي لم يلعب في حياته في أكاديمية. ولكنه امتلك القوة ليقتحم اللعبة بسرعة".

"هذا سبب حبي لفاردي، فهو يمتلك القوة في اللعب التي يفقدها اللاعبون أحيانا بسبب المدربين".

"أنا أحب اللاعبين الذين يجربون مراكز مختلفة حتى يفهموا اللعبة".

"لو كنت مدربا في ليفربول وامتلك دانيل ستوريدج وكريستيان بينتكي سأشركهما سويا وسأغير طريقة اللعب لتناسبهما. لن ألعب بمهاجم واحد إذا كنت امتلك ثنائيا مميزا، من الممكن أن يقول ذلك إنني أميل للهجوم ولكني أحب أن أسجل الأهداف لأفوز".

"لدينا الميل إلى الاستحواذ على الكرة، لو مرر اللاعبون الكرة 500 أو 600 مرة سنقول ( رائع أدينا بشكل جيد ) ولكن الأمر قد ينتهي بالخسارة في الوقت الذي تجد فيه ليستر يفوز بلعب مباشر وعدد تمريرات أقل".

"في عالم مثالي، إذا كنت أبحث عن مهاجم سأختار اللاعب القادر على الاحتفاظ بالكرة والركض سريعا مثل دورجبا، ولكن هذا سبب ثمنه الباهظ".

"لا تمنحني مهاجما ضخما وقويا ولكنه لا يستطيع أن يلعب بسرعة خلف المدافعين، قد يكون قادرا على الاحتفاظ بالكرة وهذا رائع. ولكن إذا كنت امتلك مهاجما يستطيع أن يحتفظ بالكرة ويتحرك سريعا، فهذا ما أبحث عنه".

المساحات في ليفربول

"عندما كنت ألعب مع ليفربول خارج أنفيلد كانت الأمور جيدة، ولكن الأمر كان يختلف في ملعبنا. لأن الفرق كانت تأتي لتلعب أمامنا بطريقة دفاعية".

"المشكلة أن رفائيل بينيتث كان يطلب مني أن أكون أخر رجل في الملعب لأخلق المساحات وأجري خلف الدفاعات، ولكن لم يكن هناك أي مساحات في المباريات التي لعبناها على أنفيلد".

الرجل الضخم في تشيلسي

"تغيرت اللعبة في إنجلترا عندما جاء جوزيه مورينيو وديدييه دروجبا لتشيلسي في 2005".

"مورينيو لعب بطريقة 4-3-3 بالاعتماد على مهاجم قوي".

"المدرب جاء وقال لي إذا أردت أن تكون مهاجمنا يجب أن تكون أضخم وأطول وقادر على العودة للخلف. هذا لم يحدث".

"وجدت نفسي بعيدا طريقة اللعب الجديدة، وكان الوقت صعبا".

استهداف روبينيو

"انضممت إلى مانشستر سيتي وبعدها قرر النادي أن يضم كارلوس تيفيز وإيمانويل أديبايور، ولم أشعر أنني قادر على إزاحتهما من طريقي. فرأيت أن هناك نقطة ضعف في مركز الجناح الأيسر الذي يلعب فيه روبينيو".

"رأيت أن فرصتي الوحيدة في إزاحة أي لاعب للمشاركة بدلا منه ستكون في روبينيو، لذلك استهدفت هذا المركز".

"اللعب كجناح أيسر كان جديدا بالنسبة لي، لذلك قررت أن أتعلم من فرانك ريبري وأندريا أرشافين وذاكرت طريقة لعبهما. غيرت رأيي ولم أعد مناسبا لفريق مثل مانشستر سيتي".

دروجبا الجديد

"بدون شك، روميلو لوكاكو مبهر هذا الموسم. هو أظهر لماذا ضمه تشيلسي في الماضي ولماذا دفعوا الكثير من أجله، فهم أرادوا دروجبا الجديد وهذا واضح ولكنه لم يكن جاهزا بعد لذلك".

"تسجيل 50 هدف في 100 مباراة لإيفرتون إنجاز كبير، فهو يستمر في التطور".

المنافسة على الدوري

"هذا الموسم غريب، تشيلسي أهدر العديد من النقاط التي تجعلهم بعيدين عن المنافسة. ولكن مع قائمة اللاعبين التي يمتلكها مانشستر سيتي وفي حال نجحوا في تدعيم الفريق بصفقات جديدة مع عودة سيرجيو أجويرو من الإصابة سيكون لهم أفضلية عن الباقي".

العودة لكرة القدم

"استمتع بوقتي بعد الاعتزال ولكن خلال الشهرين الماضيين كان من الجيد زيارة عدد من الأندية. زرت أياكس الأسبوع الماضي وكان رائعا أن أقضي يومين هناك".

الفريق الذي يريد تدريبه

"ربما مانشستر سيتي في هذه اللحظة، أكثر من أي شخص آخر في عالم مثالي".

"وربما أيضا أريد تدريب فريق في مكان قريب من المنزل في كارديف أو ويلز".

كاراجير

"أنا حقا استمتعت بالتحليل مع كاراجير، ولكن بعد قضاء يوم كامل معه عرفت لماذا رحل نيفيل إلى فالنسيا".