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تقرير - سان جيرمان يستهدف نجم دورتموند في حال رحيل إبراهيموفيتش

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تقرير - سان جيرمان يستهدف نجم دورتموند في حال رحيل إبراهيموفيتش تقرير - سان جيرمان يستهدف نجم دورتموند في حال رحيل إبراهيموفيتش

أفاد موقع توت ميركاتو ويب الإيطالي المتخصص في أخبار انتقالات الكرة الأوروبية بأن باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع بيير أوبامييانج لاعب بروسيا دورتموند.

وقال الموقع إن بطل فرنسا يفطر في انتداب الدولي الجابوني تحسبا للرحيل المحتمل لزلاتان إبراهيموفيتش الذي ينتهي عقده الموسم الحالي.

وسجل أوبامييانج 25 هدفا في 23 مباراة هذا الموسم في مختلف البطولات مع أسود الفستيفاليا وتطمح العديد من الأندية الكبيرة في التعاقد معه.

ولعب صاحب الـ26 في أندية ديجون وليل وموناكو وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي قبل أن ينتقل لدورتموند في صيف عام 2013.

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