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غداً.. «قداس» بشرم الشيخ لتأبين ضحايا الطائرة الروسية

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غداً.. «قداس» بشرم الشيخ لتأبين ضحايا الطائرة الروسية غداً.. «قداس» بشرم الشيخ لتأبين ضحايا الطائرة الروسية

قداس – أرشيفية

يقام صباح غدٍ الأربعاء بكنيسة السمائيين بشرم الشيخ بإيبارشية جنوب سيناء قداسا لتأبين ضحايا الطائرة الروسية.

ويرأس القداس الأنبا أبوللو أسقف إيبارشية جنوب سيناء، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لعين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.

ويشهد القداس حضورًا مكثفً ا من القوى السياسية والتنفيذية والجاليات والسفارات الأجنبية، ومن المقرر أن يحضره وزير الثقافة المصري حلمي النمنم ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة وقيادات المحافظة وقيادات وزارة السياحة وممثلو الأحزاب وبعض أعضاء مجلس النواب، وأعضاء السفارة الروسية وكذلك عدد من أعضاء الجالية الروسية بمصر.

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