مدير أمن دمياط يفتتح المرحلة الأولى لمشروع منافذ أمان للمنتجات الغذائية

افتتح اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط المرحلة الأولى من مشروع "منافذ أمان للمنتجات الغذائية" والذى يهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنةً بمثيلاتها بالأسواق.

وقال بيان لمديرية الأمن اليوم، أن المرحلة الأولى تضم 4 منافذ بمدينة دمياط بالمناطق تشمل منطقة الأعصر بجوار مديرية الأمن، ومنطقة عزبة اللحم بجوار مركز شرطة دمياط، بالإضافة إلى منطقة الشهابية بجوار قسم شرطة ثان دمياط، ومنطقة شطا بجوار نقطة شرطة شطا.

وأضاف البيان، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار الإجراءات التى إتخذتها وزارة الداخلية لمحاربة الغلاء والإحتكار وضبط الأسعار، والحفاظ على إستقرار كافة السلع والمواد التموينية وضبط حركة الأسواق، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

ووجه مدير الأمن بسرعة الإنتهاء من إقامة المنافذ المستهدف إقامتها بمحافظة دمياط والبالغ عددها 21 منفذ، كما وجه بضرورة مراعاة التوزيع الجغرافى الجيد للمنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن حصول المواطن على متطلباته بقدر كبير من الكرامة والإنسانية.

وأمر مدير الأمن بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، للحفاظ على صحة المواطنين وتوفير السلع الجيدة له، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتأكيد على إستقرار الأسعار.