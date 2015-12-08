محافظ المنوفية يطالب نواب البرلمان بوضع مشاكل المحافظة فى أولوياتهم

التقى الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، بأعضاء مجلس النواب بحضور سكرتير عام المحافظة اللواء محمد الشيخ، وسكرتير عام مساعد المحافظة مصطفى بيومي.

وقال محافظ المنوفية إن المحافظة سباقة وومتفرده فى طبيعة ابنائها وثقافتهم، ودعا الجميع إلى التكاتف والتعاون من أجل صالح الوطن والمواطن.

وفى حوار مفتوح ناقش النواب أهم مشاكل المحافظة التى جاء على رأسها مشكلة الصرف الصحى، وخاصة المشروعات التى تم انجاز جزء كبير منها، وطالب النواب بترتيب تلك المشروعات كأولوية أولى فى الإنجاز قبل البدء فى مشروعات جديدة.

وناقش النواب مشكلة الخدمات الصحية المقدمة على مستوى المحافظة، مؤكدين أن مشاكل هذا القطاع تخص سلوك بعض العاملين بالقطاع من الأطباء وأطقم التمريض، من حيث عدم انتظامهم فى الحضور فى أماكن عملهم إلى جانب القصور فى موارد القطاع، بالإضافة إلى مشكلات التعليم والطرق والنظافة وجذب الاستثمارات وتفعيل دور القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وطالب النواب بإيجاد حلول مبتكرة لهذه المشكلات فى ضوء الموارد المتاحة.

وأكد محافظ المنوفية، أن النهوض بمصر يحتاج إلى تكاتف كافة السلطات والسير على الدرب الصحيح فى سبيل النهوض والتنمية، مؤكدا أن السلطة التنفيذية تعمل بالفعل على ايجاد حلول على ما تم طرحه من مشاكل وقضايا، وأنه تم اتخاذ إجراءات فعلية بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق الانضباط ومكافحة الفساد، ولكن هناك بعض القوانين التى قد تتصادم مع متطلبات عمل الاجهزة التنفيذية على أرض الواقع فى ظل المستجدات التى طرأت على المجتمع.

وطالب عبد الباسط نواب البرلمان بدراسة ومراجعة التشريعات الخاصة بالإدارة المحلية وتطويرها، بما يتلائم مع المستجدات والعمل على ايجاد تشريعات تساعد على جذب الاستثمار وتوفير المناخ المناسب للاطباء للعمل فى المستشفيات والوحدات الصحية وخاصة على مستوى القرى.

وأكد محافظ المنوفية أن مكتبه مفتوح دائما للمواطنين ونواب البرلمان بصفتهم القناة الشرعية للتحدث بأسم المواطنين، كما كد ايضا ان مكتبه مفتوح ايضا لجميع المواطنين.