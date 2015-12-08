أهالى العجمى يشتكون من مضاعفة أسعار فواتير المياه

فوجئ أهالى منطقة العجمى بالإسكندرية، بمضاعفة أسعار فواتير المياه إلى 50% بعد إضافة قيمة خاصة للصرف الصحى، ما أثار استياء الأهالى وتقديم شكاوى لشركة مياه الشرب لعدم إخبارهم بالقيمة وسبب إضافتها على جميع الأهالى.

وقال السيد نوار، أحد أهالى منطقة البيطاش، إنهم فوجئوا بزيادة نسبة الصرف الصحى الموجودة بفاتورة مياه الشرب إلى 50% من قيمة الاستهلاك المحددة بالفاتورة بدون علم الأهالى، مضيفًا أنه في فاتورة شهر نوفمبر دفع مبلغ 195 جنيهًا من بينهم 117 استهلاك للمياه و78 قيمة صرف صحى، بالإضافة إلى فاتورة شهر أكتوبر التى تضمنت مبلغ 750 جنيهًا من بينها 20 جنيهًا قيمة للصرف الصحى.

ومن جانبه قال أحمد محمود، من أهالى العجمى، إن زيادة نسبة قيمة الصرف الصحى جاءت منذ 4 أشهر ولم يلاحظها عدد كبير من الأهالى، وارتفاع قيمتها إلى ما يقرب من نسبة 51% من قيمة الاستهلاك، مؤكدًا أن الأهالى لا يستطيعون دفع هذه المبالغ التى لا يأخذون بقيمتها خدمة حقيقة، خاصة الصرف الصحى المتهالك بالمحافظة وهو ما تعانيه المحافظة من إهمال لمدة سنوات طويلة.

وأضاف أن ارتفاع قيمة الصرف الصحى جاءت منذ 4 أشهر قبل معاناة الإسكندرية من حادث الغرق وهى قرارات جديدة من رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى طبقًا لرد الشركة بالإسكندرية بعد تقديم شكاوى عديدة من الأهالى بعد زيادة المبالغ عليهم بدون أسباب معلنة.

وطالب الأهالى بضرورة خفض قيمة الصرف الصحى التى ارتفعت بشكل مفاجئ على أهالى المحافظة بشكل كامل نظرًا للظروف الأهالى المالية والطبقات المتوسطة وارتفاع مستوى المعيشة .

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