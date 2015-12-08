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رئيس جامعة سوهاج يتفقد قاعة مؤتمرات الجامعة الجديدة

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رئيس جامعة سوهاج يتفقد قاعة مؤتمرات الجامعة الجديدة رئيس جامعة سوهاج يتفقد قاعة مؤتمرات الجامعة الجديدة
استقل الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة "الطفطف" المخصص للجامعة الجديدة، أثناء تفقده التطورات الأخيرة التي شهدتها الأعمال بقاعة المؤتمرات الكبري "قناة السويس الجديدة" والتي بدأ اليوم فرشها بالموكيت، كخطوة في اتجاء الانتهاء الكامل منها خلال الشهرين القادمين.

وتفقد رئيس الجامعة والدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة وعمداء كليات التربية والزراعة والتجارة مباني تلك الكليات والتحدث مع الطلبة والطالبات داخل القاعات وخارجها، للتواصل المستمر معهم لادراك نقاط القوة والعمل علي زيادتها وتحديثها، ومعرفة نقاط الضعف ومصدر شكواهم للعمل علي ايجاد حلول مباشرة وسريعة تعمل علي استقرار العملية التعليمية داخل الجامعة ككل.

وتابع رئيس الجامعة الكافتيريات، وأسعار تصوير الورق باكشاك ماكينات التصوير، وطمأنة الطلاب بجودة مياه الشرب، مؤكدا توفير عدد هائل من الكراسي لكلية التربية لاستيعاب طلبة وطالبات الكلية.

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مصر 365

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