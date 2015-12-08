تأجيل محاكمة ضابط شرطة متهم بقتل طالب بروض الفرج لجلسة 4 يناير المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، تأجيل محاكمة “مازن.خ” ضابط شرطة بقسم روض الفرج، على خلفية اتهامه بقتل طالب، والشروع فى قتل آخر، عقب فضه مشاجرة بين أولاد جمال صابر مسئول حركة “لازم حازم” وأحد العائلات بروض الفرج، لـ4 يناير، لإعلان الشهود وإعلان وزير الداخلية بالدعوى المدنية.

وطالب المدعى بالحق المدنى، بتعويض مدنى مؤقت،يقدر بمائة الف جنيه

وكانت الحقيقات قد أكدت نشوب مشاجرة بين أهالى العسال وبين أبناء جمال صابر مسئول حركة لازم حازم، نتيجة مقتل أحد الأشخاص ويدعى “سعد السيد” حدث خلالها تراشق بالحجارة وزجاجات الملوتوف، وتم الفصل بين الطرفين أمام مدرسة التوفيقية بشارع شبرا عن طريق قوات الشرطة، فقام المتهم أثناء عملية فض الإشتباك بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائى وأثناء عودة محمد حسن رفاعى وزميله على سمير من حصة الدرس الخصوصى أصيب الأول بطلقه فى صدره أودت بحياته، وإصابة الثانى.