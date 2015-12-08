صفاء حجازي: قرار بث جلسات النواب على الهواء لم يحسم حتي الآن

كتبت: إنجي لطفي

قالت صفاء حجازي، رئيس قطاع الأخبار، إن قرار بث جلسات النواب على الهواء مباشرة ليس من سلطة اتحاد الإذاعة والتلفزيون وليس من سلطتنا، موضحة أنه لم يتم حسم الأمور بشكل نهائي حتى الآن ما إذا كانت الجلسات ستبث على الهواء مباشرة أم سيتم نقلها مسجلة.

وأضافت حجازي في تصريح خاص لوكالة ONA، أنه قد يكون هناك اعتبارات لصالح الأمن العام تستدعى عدم بث جلسات نواب البرلمان على الهواء، وفي النهاية لا نملك فرض قرار البث على البرلمان لأنه من ليس من سلطتنا قرار البث.

وأكد أحمد وجيه، رئيس قناة صوت الشعب، أن قرار نقل جلسات البرلمان علي الهواء مباشرة قرار في يد المجلس، وليست قناة صوت الشعب.

> وأضاف وجيه في تصريح خاص لوكالة ONA، أن صوت الشعب هي قناة البرلمان التي خصصها التلفزيون المصري لنقل جميع فعاليات الانتخابات البرلمانية بمرحلتيها الأولى والثانية.