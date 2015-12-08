تفاصيل جديدة حول واقعة هروب زوجة «الجبلي» بـ15 مليون لخارج البلاد

دافع عمرو خالد أحد أصدقاء الداعية الراحل أحمد الجبلى، عن “أحمد” عبر صفحة “سفير الخير أحمد الجبلى” على موقع “فيس بوك” عن صديقه الراحل وتبرأ من تصرفات زوجته مصممة الأزياء رضوى جلال.

وأكد أنه ليس لديه معلومات عن رضوى جلال صاحبة دار مليكة للملابس الجاهزة، التي اتهمها البعض بالنصب والاحتيال لتحريرها شيكات دون رصيد مستحقة الدفع وادعى البعض سفرها إلى الخارج هاربة بمبلغ 15 مليون جنيه من شركائها.

وجاء المنشور بعدة نقاط كالتالى:- #‏عمرو_خالد‬ من أصحاب جبلي رحمه الله عليه.. مكنتش عايز أكتب حاجة بس لقيت ناس بتكتب كلام وتهكمات على جبلى الله يرحمه وحبيت أوضح بعض النقاط تعرفها قبل ما تبدأ تحكم أو تقول حاجة:-

“جبلى” الله يرحمه قليل أووى اللي يعرف عنه حاجات ومش هقعد اكتب جبلى كان بيعمل ايه ومش بيعمل ايه!! جبلى توفى وترك أثر في حياه ملايين من الناس في العالم كله فبلاش تقليل أو شك أو تهكم على جبلى علشان مش هنسمح أي حد يقل من شأن جبلى الله يرحمه.

من امبارح ناس كتير بعتت ليا على موضوع رضوى جلال زوجة جبلى الله يرحمه انها نصبت على شركاه معاها في شركتها “مليكة” بمبلغ أكثر من 15 مليون جنيه وناس من التنصب عليهم كلمونى علشان يوصله إلى أي حاجة، رضوى سرقت أو نصبت أو عملت أي كارثة ده يرجع لها مش يرجع لجبلى فخليك منصف وحدد كلماتك قبل ما تتكلم.

عائلة جبلى وأصحاب جبلى واى حد له علاقه كبيرة بجبلى معندهوش أي علاقة برضوى ولا يعرف أي حاجة عنها ولا عن العائلة بتاعتها فياريت محدش يقعد يبعت للدائرة ده أي حاجة بخصوص موضوع رضوى.

وختم رسالته قائلا: “كتب البوست ده علشان زى ما ناس كتيرة حياتها اتغيرت بسبب جبلى لازم تعرف إن جبلى حاجة ورضوى جلال حاجة تانية خالص فخليك منصف لو سمحت”.