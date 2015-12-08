لو مصاب بالنحافة.. بلاش حرقة أعصاب واشرب ميه بعسل

النحافة وعلاقتها بالحالة النفسية

النحافة عرض يعانى منه الكثيرون، وكما تصبح السمنة مشكلة يصعب التخلص منها لدى أصحابها، تصبح النحافة أيضا عائقا كبيرا أمام المرضى بها، ويصعب عليهم التخلص منها واكتساب الوزن بسهولة.>وعن النحافة ومشكلاتها، توضح الدكتورة بسمة أحمد أخصائية التغذية، أن نقص الوزن والوصول لمرحلة توصف بالإصابة بالنحافة، عرض لابد من البحث وراء سببه، ولعل بعض العوامل النفسية تزيد من المشكلة تعقيدا.

وتابعت أخصائية التغذية حديثها عن النحافة، مؤكدة أن الكثير من الأبحاث والدراسات، ربطت بين العصبية والتوتر الشديدين، وزيادة معدل الإصابة بالنحافة.

وأوضحت الدكتورة بسمة، أن العصبية وسوء الحالة النفسية والاضطراب النفسى والعاطفى، كلها أسباب فى عزوف بعض أنماط البشر عن تناول الطعام، فالحالة النفسية تؤثر مباشرة على مراكز الجوع والشبع، وبالتالى قد يشعر الشخص المتوتر أو الذى يعانى قلقا نفسيا من شبع وانسداد شهية مرضى ومتكرر، يؤدى به فى نهاية المطاف إلى الإصابة بالنحافة والنقص الحاد فى الوزن وفقدان الدهون، وهو نمط مرضى يصعب التراجع عنه فى الوقت المناسب.

ولذا حذرت أخصائية التغذية العلاجية، من إهمال علاج النحافة، ومن إهمال البحث وراء الاضطرابات النفسية التى تؤدى إلى التأثير المباشر على الشهية، وتؤدى إلى الإصابة بالنحافة المرضية، ولا يمكن علاج مثل تلك الحالات سوى بالتخلص من المسبب، وهو التخلص من التوتر والقلق والاضطرابات النفسية، والشعور بالصفاء والهدوء الشديد.

نصائح للتخلص من النحافة

>ونصحت الدكتورة بسمة لمواجهة النحافة والتخلص منها، بضرورة تكثيف كمية الطعام داخل الوجبات الثلاث اليومية، مع زيادة معدل السعرات الحرارية والنشويات والدهون بنسب أعلى من البروتين والخضراوات، والتركيز على شرب كوب صباحى ومسائى من المياه الدافئة "مضاف إليه 2 ملعقة من العسل الأبيص"، وتناول المكسرات كحفنة بين كل وجبة، وتناول طبق من العسل الأسود خلال اليوم، والتركيز على الفاكهة المليئة بالسكريات كالمانجو والعنب والرمان.