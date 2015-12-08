التدخين والشيكولاتة أهم عوامل الإصابة بحب الشباب

حب الشباب وأسبابه المختلفة، مشكلة يحار أمامها الجميع، ولأن حب الشباب أحد أكثر المشكلات الجلدية شيوعا، فعلى الدوام لها اهتمام خاص من قبل الأطباء، وذلك نتيجة ارتفاع فرص تكرار الإصابة به على الدوام. حب الشباب

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>حب الشباب حسب توضيح الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية، مشكلة يعانى منها البعض لعوامل لا يعوون ارتباطها وحب الشباب ذاته، ولعل من أهم هذه العوامل بخلاف فقء البثور وغيرها من العادات الخاطئة، يأتى التدخين والإسراف فى تناول الشيكولاتة من العوامل الخفية على البعض والتى تسبب الإصابة بحب الشباب وتزيد حالته سوءا. التدخين وحب الشباب

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>التدخين حسب توضيح الدكتور أيمن، هو أكثر العادات غير الصحية انتشارا، والتى تؤذى الجلد وخلاياه بشكل عميق ومرهق، وتصل حد تدميره وإصابته بالشيخوخة المبكرة، ونظرا لاعتبار السجائر والتدخين بأنواعه أحد أهم العادات التى تساعد على أكسدة خلايا الجسم، فهو بذلك يدمر البشرة، ويسحب منها رطوبتها وسوائلها ليتركها قاسية جافة، وبالتالى تصبح بيئة غنية لزيارة البكتيريا والفطريات والجراثيم وسهولة نفاذها إلى المسام مسببة تحوصل الحبوب والإصابة بحب الشباب تدريجيا، لذا تجد أغلب المدخنين يعانون مشكلات مضاعفة مع البشرة والحبوب. حب الشباب والشيكولاتة

> الشيكولاتة من أنواع الأطعمة التى يفضلها البعض، وبخاصة الفتيات مع العلم أنها أحد أهم العوامل المساعدة للإصابة بحب الشباب بأنواعه، وتجدده بعد علاجه مرة أخرى، وتابع أخصائى الأمراض الجلدية حديثه عن حب الشباب موضحا أن بعض الأطعمة كالشيكولاتة والتى تحتوى على كم هائل من السكريات، يصبح تناولها مسببا لارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل عام، وبالتالى يصبح أيضا بيئة خصبة للإصابة بالبثور والدمامل، والالتهابات الجلدية والحساسية، وتصبح سببا فى تجدد الإصابة بالحبوب فى حال علاجها والتخلص منها، لذا يمنع على من يعانون الإصابة بحب الشباب التركيز على تناول السكريات بأنواعها لأنها سبب يضاعف من مشكلة البثور.

شبكةعيونالإخبارية

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