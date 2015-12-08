رئيس الوزراء يبحث مع «ميرسك» العالمية التعاون فى الاستكشاف عن الغاز والبترول

إلتقى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع السيد كلاوس هيمينجسين، الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك العالمية، وذلك بحضور الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل.

صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه فى بداية اللقاء رحب رئيس الوزراء بنشاط الشركة فى مجالات النقل البحرى والخدمات اللوجستية بمصر، كما عرض عدد مجالات التعاون المقترحة مستقبلاً فى مجال البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول، وأشار إلى أن هناك المزيد من الجهد يبذل فى هذا المجال من جانب الدولة سواء فى الاراضى أوالمياه المصرية، مؤكداً أنه سيتم حفر العديد من الآبار خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى الخطة الخاصة بتنمية حقول البترول القائمة، واستكشاف المزيد منها، وخاصة فى منطقة الدلتا وداخل البحر المتوسط، وكذلك الفرص المتاحة امام الشركة للمساهمة فى المزيد من تلك الانشطة، وأضاف رئيس الوزراء أنه فى إطار تنفيذ مشروعات التنمية بمناطق الصحراء الغربية وسيناء، فأنه يمكن للشركة ايضاً المشاركة فى عمليات حفر آبار المياه الجوفية اللازمة لعمليات الزراعة والتنمية هناك.

وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة البنية الاساسية على مستوى الجمهورية، وخاصة فى المناطق المقترحة لاقامة تنمية اقتصادية واجتماعية، وذلك بما سيسهم فى المضى فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بها، والتى تأتى فى مقدمتها مشروعات تنمية منطقة قناة السويس.

من جانبه، قدم الرئيس التنفيذى لشركة ميرسك العالمية التهنئة على حصول مصر على عضوية المنظمة البحرية الدولية (IMO)، كما أبدى الاستعداد للمشاركة فى كافة المشروعات المطروحة سواء فى مجال البحث والاستكشاف أوفى مجال تنمية الحقول القائمة، بالاضافة إلى غير ذلك من المشروعات التى تدخل فى نطاق عمل الشركة.

كما أشاد بالاجراءات المتبعة لتأمين المنافذ البحرية والجوية المصرية، وهو ما يعتبر أمراً هاماً بالنسبة للتجارة والنقل البحرى العالمى.

كما عرض الرئيس التنفيذى لشركة ميرسك العالمية امكانية مساهمة الشركة فى عمليات التطوير ورفع كفاءة عدد من الموانئ المصرية، وكذلك الانشطة اللوجستية المتعلقة بتداول الحاويات، وأشار إلى أن قناة السويس الجديدة تتيح المزيد من الخدمات فى مجال النقل البحرى واللوجستيات، والتى يتم تقديمها للسفن العابرة بها.