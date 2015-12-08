صور| رئيس جامعة سوهاج يستقل «الميكروباص» مع الطلاب

فاجأ صباح اليوم الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، سائقي الميكروباصات التي تنقل الطلبة والطالبات إلى مقر الجامعة الجديدة،حيث استقل رئيس الجامعة ميكروباص مع بعض طلبة وطالبات الجامعة حرصًا منه لمعايشة الحالة بالشكل الكامل والاستماع إلى المشاكل اليومية للعمل على حلها السريع، ولمتابعة وتقييم عملية الانتقال من وإلى الجامعة، وذلك من منظور هؤلاء الطلاب.

وأشار رئيس الجامعة أن أكثر المشكلات التي تم مناقشتها مع الطلاب هي رغبة السائقين من زيادة الحمولة المقررة للميكروباص دون مراعاة للطالب، حيث شدد على ضرورة أخذ رقم السيارة المخالفة وإحضاره إلى مكتبه فورًا لتبليغ إدارة المرور. وعن استفسار إحدى الطالبات عن الإزدحام الشديد عند الخروج من المحاضرات وعدم وجود مواصلات في نهاية اليوم، أجاب د. نبيل نور الدين أنه سيتم تبليغ إدارة المرور بذلك الأمر ولكن من ناحيتها ستتابع لجنة، الإشراف الكامل على الميكروباصات وخاصة في ساعات الذروة.