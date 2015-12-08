«إسرائيل» : تعرض محطات الطاقة لـ«إطلاق صواريخ»

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن تعرض محطات الطاقة الكهربائية لإطلاق الصواريخ أكثر من مرة.

ولفت «نتنياهو» أثناء حضوره نقاشا باللجنة الاقتصادية بالكنيست الإسرائيلية، إلى أن محطات الطاقة الإسرائيلية تعرضت في أكثر من مناسبة لإطلاق الصواريخ، مشيرا إلى أن تأمين إمدادات الطاقة للدولة أمر حيوي لوجودها.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن «نتنياهو» أن مسألة توزيع عائدات الغاز الطبيعي هي مسألة أمنية، وأن الحسابات الأمنية تحتم علينا أن نواصل التنقيب عن المزيد من حقول الغاز وإقامة المزيد من المنصات.

وأشار «نتنياهو» إلى أنه دون إمدادات الغاز لن يكون بالإمكان تأمين الكهرباء، وأن الإضرار بهذا المورد الطبيعي قد يؤدي إلى الضرر بأمن الدولة.