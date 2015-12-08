تأجيل محاكمة ضابط شرطة متهم بقتل طالب فى روض الفرج لجلسة 4 يناير المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، تأجيل محاكمة "مازن.خ" ضابط شرطة بقسم روض الفرج، على خلفية اتهامه بقتل طالب، والشروع فى قتل آخر، عقب فضه مشاجرة بين أولاد جمال صابر مسئول حركة "لازم حازم" وأحد العائلات بروض الفرج، لـ4 يناير، لإعلان الشهود وإعلان وزير الداخلية بالدعوى المدنية.

ونظمت أسرة الطالب وقفة احتجاجية على سلالم المحكمة، حاملين صور ولافتات للقتيل، مطالبين بمحاكمة عادلة للمتسبب، حيث أكدت منى عبد الحميد الدويرى، والدة القتيل، أن إبنها لقى حتفه على يد الضابط منذ أكثر من عام ونصف.

وقالت فى تصريحات صحفيه لـ"اليوم السابع" إنها لا تريد من هذة الدنيا سوى حق فقيدها، ورددت قائلة "حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا هو المنتقم" .

بينما انتقد سيد محمد، والد المجنى عليه الثانى، عدم اكتمال إجراءات محاكمة الضابط من خلال وضعه داخل قفص الاتهام مثله فى ذلك مثل سائر المتهمين، حيث ردد قائلاَ " إزاى ضابط زى ده ميدخلش القفص وهو بيتحاكم، هو فوق القانون، المفروض يتحط فى قفص الاتهام زى ما اتحط وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وزى ما اتحط حسنى مبارك ومحمد مرسى رؤساء الجمهورية السابقين".

وطالب محمد الدويرى، المدعى بالحق المدنى، بتعويض مدنى يقدر بمائة ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المؤقت.

وكانت الحقيقات قد أكدت نشوب مشاجرة بين أهالى العسال وبين أبناء جمال صابر مسئول حركة لازم حازم، نتيجة مقتل أحد الأشخاص ويدعى "سعد السيد" حدث خلالها تراشق بالحجارة وزجاجات الملوتوف، وتم الفصل بين الطرفين أمام مدرسة التوفيقية بشارع شبرا عن طريق قوات الشرطة، فقام المتهم أثناء عملية فض الإشتباك بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائى وأثناء عودة محمد حسن رفاعى وزميله على سمير من حصة الدرس الخصوصى أصيب الأول بطلقه فى صدره أودت بحياته، وإصابة الثانى.

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