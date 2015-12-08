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ضبط فنى بشركة مياه استولى على 612 ألف جنيه لتوظيفها فى تجارة الأراضى

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ضبط فنى بشركة مياه استولى على 612 ألف جنيه لتوظيفها فى تجارة الأراضى ضبط فنى بشركة مياه استولى على 612 ألف جنيه لتوظيفها فى تجارة الأراضى
تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بسوهاج، برئاسة العميد حسام حامد، من ضبط فنى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 612 ألف جنيه بدعوى توظيفها فى تجارة الأراضى.

كان اللواء أيمن الملاح حكمدار المديرية نائب مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا بتقدم 6 أشخاص ببلاغ ضد فنى بشركة المياه استولى على أموالهم بزعم توظيفها.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية بقيادة العميد حسام حامد، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، والرائد محمود حسنى الشريف، وكيل القسم، وتبين تقدم "عمر.ن.ا.أ" مدرس، وخمسة آخرين ببلاغ يتضررون فيه من "الماسخ.ع.م.ع" 59 سنة فنى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ويقيم نجع الماسخ –دائرة مركز المراغة– لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها "615" ألف جنيه بدعوى توظيفها فى مجال تجارة الأراضي مقابل أرباح شهرية وقيامه بالاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه والتوقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل تلك المبالغ بإجراء التحريات السرية حول الواقعة.

وتم ضبط المذكور وبمواجهته اعترف بتحصله على تلك المبالغ من المذكورين وتعهد بردها، تحرر عـن ذلك المحضر رقم 5373 إدارى مركز المراغة لسنة 2015 وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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مصر 365