بالصور.. ضبط راكب مصرى بالمطار حاول تهريب 177 عملة أثرية إلى الطائف

أحبطت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولى عصر اليوم الثلاثاء محاولة تهريب 177 عملة أثرية" مصرية وليبية وسعودية وعراقية" مع راكب مصرى حاول إخفائها داخل حقائبه قبل سفره إلى الطائف.

قالت مصادر أمنية بالمطار إنه أثناء إنهاء إجراءات ركاب طائرة شركة طيران النيل المتجهة إلى الطائف اشتبه أمن المطار فى وجود أجسام غريبة داخل حقائب راكب مصرى، وبفتحها أمام اللواء أيمن عبد الفتاح مدير تأمين الركاب بالمطار عثر على عدد من العملات الأثرية، وتم تشكيل لجنة أثرية بالمطار قامت بفحص المضبوطات التى تبين أنها 177 عملة أثرية مصرية وليبية وسعودية وعراقية، وأكدت اللجنة أثريتها وأنها تخضع لقانون حماية الآثار، ولا يمكن خروجها بأى صورة خارج البلاد .

أمر اللواء طارق فتحى مدير أمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب وحجز المضبوطات .



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