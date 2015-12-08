أخبار عاجلة

الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. ضبط راكب مصرى بالمطار حاول تهريب 177 عملة أثرية إلى الطائف

Google+ Print
بالصور.. ضبط راكب مصرى بالمطار حاول تهريب 177 عملة أثرية إلى الطائف بالصور.. ضبط راكب مصرى بالمطار حاول تهريب 177 عملة أثرية إلى الطائف
أحبطت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولى عصر اليوم الثلاثاء محاولة تهريب 177 عملة أثرية" مصرية وليبية وسعودية وعراقية" مع راكب مصرى حاول إخفائها داخل حقائبه قبل سفره إلى الطائف.

اليوم السابع -12 -2015

قالت مصادر أمنية بالمطار إنه أثناء إنهاء إجراءات ركاب طائرة شركة طيران النيل المتجهة إلى الطائف اشتبه أمن المطار فى وجود أجسام غريبة داخل حقائب راكب مصرى، وبفتحها أمام اللواء أيمن عبد الفتاح مدير تأمين الركاب بالمطار عثر على عدد من العملات الأثرية، وتم تشكيل لجنة أثرية بالمطار قامت بفحص المضبوطات التى تبين أنها 177 عملة أثرية مصرية وليبية وسعودية وعراقية، وأكدت اللجنة أثريتها وأنها تخضع لقانون حماية الآثار، ولا يمكن خروجها بأى صورة خارج البلاد .

اليوم السابع -12 -2015

أمر اللواء طارق فتحى مدير أمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب وحجز المضبوطات .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365