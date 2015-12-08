أخبار عاجلة

غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس المتهمة بقتل زوجها وإخفاء جثته أسفل سرير حجرة نومه بإمبابة

Google+ Print
حبس المتهمة بقتل زوجها وإخفاء جثته أسفل سرير حجرة نومه بإمبابة حبس المتهمة بقتل زوجها وإخفاء جثته أسفل سرير حجرة نومه بإمبابة
أمرت نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد الحمزاوى رئيس النيابة، بحبس المتهمة بقتل زوجها وإخفاء جثته أسفل سرير حجرة النوم بمنطقة إمبابة، وذلك عقب القبض عليها بمحافظة السويس 4 أيام على ذمة التحقيقات.

باشر التحقيقات المستشار بدر مروان مدير النيابة، وأنكرت المتهمة فى التحقيقات ما نسب إليها من اتهامات بقتل زوجها، وقالت "إنه يوم الخميس -يوم الواقعة- شرعت فى ممارسة العلاقة الزوجية مع زوجها، الذى لم يكن فى وعيه بفعل تعاطية جرعه من المواد المخدرة، وأثناء ذلك طلب منها ممارسة الجنس بأوضاع محرمة، فرفضت، ولكنه أصر على ذلك فحدثت مشادة بينهما، وأثناء ذلك سقط على الأرض وبعد فترة تقطعت أنفاسه ولم يستطع أن يتمالك نفسه، فهرولت لإحضار كوباً من الماء، وعادت فوجدته لفظ أنفاسه الأخيرة".

وأضافت المتهمة فى التحقيقات:"أنه فور علمها بوفاة زوجها دخلت فى حالة توتر وقلق، ولم تكن تعلم ماذا تفعل، فاتصلت بعشيقها "أ.د" وأخبرته بما حدث، فحضر على الفور، وفور مشاهدته لجثة الزوج قررا إخفائها أسفل السرير والهرب إلى السويس حيث يقطن أقارب العشيق، وبررت فعلها ذلك بأنها خشيت أن تتهم فى واقعة قتله".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟