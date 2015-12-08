حبس المتهمة بقتل زوجها وإخفاء جثته أسفل سرير حجرة نومه بإمبابة

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد الحمزاوى رئيس النيابة، بحبس المتهمة بقتل زوجها وإخفاء جثته أسفل سرير حجرة النوم بمنطقة إمبابة، وذلك عقب القبض عليها بمحافظة السويس 4 أيام على ذمة التحقيقات.

باشر التحقيقات المستشار بدر مروان مدير النيابة، وأنكرت المتهمة فى التحقيقات ما نسب إليها من اتهامات بقتل زوجها، وقالت "إنه يوم الخميس -يوم الواقعة- شرعت فى ممارسة العلاقة الزوجية مع زوجها، الذى لم يكن فى وعيه بفعل تعاطية جرعه من المواد المخدرة، وأثناء ذلك طلب منها ممارسة الجنس بأوضاع محرمة، فرفضت، ولكنه أصر على ذلك فحدثت مشادة بينهما، وأثناء ذلك سقط على الأرض وبعد فترة تقطعت أنفاسه ولم يستطع أن يتمالك نفسه، فهرولت لإحضار كوباً من الماء، وعادت فوجدته لفظ أنفاسه الأخيرة".

وأضافت المتهمة فى التحقيقات:"أنه فور علمها بوفاة زوجها دخلت فى حالة توتر وقلق، ولم تكن تعلم ماذا تفعل، فاتصلت بعشيقها "أ.د" وأخبرته بما حدث، فحضر على الفور، وفور مشاهدته لجثة الزوج قررا إخفائها أسفل السرير والهرب إلى السويس حيث يقطن أقارب العشيق، وبررت فعلها ذلك بأنها خشيت أن تتهم فى واقعة قتله".