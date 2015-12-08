ضبط 15 بائعا وتنفيذ 193 إزالة وإغلاق 15 محلا فى حملات بمدينة نصر

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، شملت عددًا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بكافة شوارع العاصمة، بهدف إعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كافة المظاهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحلات المخالفة التى تُدار بدون ترخيص.

وأسفرت الحملات التى قادها اللواء جمال سعيد نائب مدير أمن القاهرة حكمدار العاصمة، واللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق، والتى استهدفت منطقة الحى العاشر بمدينة نصر، عن ضبط (39 محضر إشغال طريق – 193 حالة إزالة إدارية – 20 إدارة محل بدون ترخيص – 15 بائع متجول – 15 غلق محلات لإدارتها بدون ترخيص – إزالة عدد 2 كشك بدون ترخيص) .

كما أسفرت الحملات التى جاءت تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، فى الاستمرار بفرض هيبة الدولة وسيادتها، وتفعيل التواجد الأمنى لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق و المحاور والميادين بالعاصمة، فى مجال المرور عن ضبط (150 كلبش ، و11 تعطيل حركة المرور، و50 سحب تراخيص، وحجز سيارة ميكروباص، و225 مخالفات نموذج 125).

وأكد اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، أن الحملات سوف تتواصل بتلك المنطقة لحين القضاء على كافة المظاهر السلبية وإعادتها لمظهرها الحضارى، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، وبالتزامن مع حملات أخرى فى كافة المناطق والمحاور والميادين بالعاصمة على مدار اليوم، لتحقيق الإنضباط وإعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة.