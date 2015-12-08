انتشال جثث 11 مهاجرا غرقوا قبالة سواحل الصحراء الغربية بالمغرب

>انتشلت البحرية الملكية المغربية الثلاثاء جثث 11 مهاجرا قادمين من افريقيا جنوب الصحراء، بعدما غرق قاربهم فى المحيط الاطلسى على بعد 140 كيلومترا جنوب مدينة بوجدور فى الصحراء الغربية، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية عن السلطات المحلية فى محافظة العيون-الساقية الحمراء، ان بين الضحايا جثة امرأة.

وبحسب المصدر نفسه فقد "انقلب القارب أمس الاثنين بعرض المحيط الأطلسى على بعد حوالى 140 كلم جنوب مدينة بوجدور، نتيجة سوء الأحوال الجوية"، وأوضحت السلطات ان "مصالح البحرية الملكية كثفت من عمليات البحث للعثور على مفقودين آخرين محتملين بعرض المحيط"، مؤكدة "فتح تحقيق بإشراف النيابة العامة المختصة لتحديد الظروف والملابسات التى تم فيها تنظيم عملية الهجرة السرية".

ويبدو أن المهاجرين كانوا يحاولون العبور بحرا نحو جزر الكنارى الإسبانية البعيدة عن مدينة بوجدور نحو 15 كلمترا، لكن التيارات البحرية القوية التى تعرفها المنطقة فى فصل الشتاء تسببت فى جرف قاربهم جنوب، وتعتبر جزر الكنارى اضافة إلى كل من مدينتى سبتة ومليلية الإسبانيتين شمال المغرب من الوجهات المفضلة للمهاجرين غير النظاميين للعبور نحو القارة الأوروبية.

وأعلن خفر السواحل الاسبانى فى نهاية أكتوبر انتشال جثث اربعة مهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى اسبانيا من المغرب على متن مركب صغير كان يحمل خمسين مهاجرا تم انقاذ 15 منهم فقط، وأعلن الصليب الاحمر الاسبانى فى بداية ديسمبر أن السلطات الاسبانية انقذت 115 مهاجرا مغربيا غير شرعى كانوا يحاولون الوصول إلى أسبانيا على متن خمسة زوارق مطاطية.

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