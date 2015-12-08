نائب رئيس الأركان الكويتى يفتتح معرض الخليج للدفاع والطيران الثالث

> افتتح نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى الفريق عبدالله النواف الصباح اليوم الثلاثاء، معرض الخليج للدفاع والطيران الثالث برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتى الشيخ خالد الجراح الصباح .

وقال الشيخ عبدالله فى تصريحات عقب الافتتاح إن الهدف من هذا المعرض هو ترجمة رؤية أمير الكويت القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بجعل الكويت مركزا اقتصاديا وتجاريا فى المنطقة من خلال دعم الشركات المنظمة للمعرض سواء داخل الكويت أو من خارجها.

>وأضاف ،أن إقامة مثل هذه المعارض تساهم فى تبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات المشاركة متمنيا للمشاركين من المختصين والمهتمين بصناعات الدفاع والطيران التوفيق والنجاح فى هذا المعرض.

ومن جانبه قال رئيس هيئة التسليح والتجهيز بوزارة الدفاع الكويتية اللواء الركن لافى العازمى إن معرض الخليج للدفاع والطيران الثالث يتضمن العديد من الفعاليات منها عرض للمعدات والأسلحة بمختلف أنواعها بالإضافة لعرض أحدث الأجهزة والمعدات للشركات المساهمة فيه لهذا العام.

>وذكر اللواء العازمى أن المعرض سيقدم عروضا حية لبعض القطاعات بوزارة الدفاع كى يتعرف من خلالها الجمهور على الواجبات المنوطة بهذه القطاعات إضافة إلى عروض المعدات والتجهيزات العسكرية من قبل الشركات المشاركة فى المعرض.

ويشارك فى المعرض الذى تستمر فعالياته حتى 10 من الشهر الجارى 118 شركة من مختلف الدول إضافة إلى مشاركة من وزارة الدفاع الكويتية بمختلف أسلحتها البرية والبحرية والجوية إلى جانب مشاركة وزارة الداخلية والحرس الوطنى .

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