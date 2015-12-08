أفضل أنواع كراسي الطعام لطفلك

بمجرد أن يتمكَّن الطفل من الجلوس من دون مساعدة، يجب على الأُم تعويده على تناول الطعام على كرسي الطعام، وهنا تبدأ حيرة بعض الأمهات وتساؤلاتهنَّ عن أفضل الأنواع المناسبة لحجم وعمر أطفالهنَّ.

«سيدتي نت» تستعرض لك هنا أكثر الأنواع كراسي الأطفال شيوعاً، ونبذة عن أسعارها وأماكن وجودها.



• كرسي طعام من دون أرجل

هذا النوع من الكراسي يناسب الأطفال حتى عمر الثلاث سنوات، تستطيعين تثبيته على كرسي طاولة الطعام، حتى يكون طفلك قريباً منك أثناء تناول الغداء أو العشاء، وهو مزود بأحزمة لضمان بقاء الطفل في مكانه. ويتميز هذا النوع بأنَّه قابل للطي وسهل الحمل والتخزين في حال السفر.

• كراسي الطعام العالية

وتأتي هذه الأنواع البلاستيكيَّة أو الخشبيَّة بأطوال عديدة ومنها ما يتم تعديل طوله حسب المطلوب، وأغلب هذه الأنواع مزودة بحشوة مريحة من الإسفنج الناعم، وأحزمة أمان وسنادات عالية للقدمين، وهي تحمل حتى وزن 40 كيلوغراماً.

• كراسي الطعام من دون طاولة أماميَّة

هذه الأنواع شبيهة بالنوع السابق، فهي عالية، لكن من دون طاولة أماميَّة، ما يتيح للطفل الجلوس إلى طاولة الطعام الرئيسيَّة مع العائلة والتعوُّد على نظام أسري صحيح، وهي مزودة أيضاً بأحزمة لتثبيت الطفل، ومصممة لتناسب الأطفال حتى عمر الست سنوات.

ومن أشهر ماركات كراسي الطعام الخاصة بالأطفال: جراكو، شيكو، جونيور، إيكيا، مذركير، جوجو، وسمرإنفانت. تتراوح أسعارها بين 150 إلى 900 ريال.

وأغلب تلك الماركات موجودة في محلات شيكو، سنتربوينت، مذركير، إيكيا وردتاغ. ويمكنك طلبها أيضاً عن طريق الإنترنت من الموقعين التاليين:

www.mumzworld.com

www.souq.com