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رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملابس الطلابى بالتعاون مع المحافظة

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رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملابس الطلابى بالتعاون مع المحافظة رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملابس الطلابى بالتعاون مع المحافظة
أكد الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، أنه فى إطار جهود جامعة المنيا ودورها فى حل جميع المشكلات التى تواجه الطلاب لتحقيق الضمان الاجتماعى ورعايتهم والمساهمة فى تقديم الخدمات الاجتماعية لهم، والعمل على حل مشكلاتهم، تم تنظيم "معرض الملابس الطلابى" بالتعاون مع محافظة المنيا، بصالة الأنشطة الطلابية والتى تتبرع بالملابس به جمعيات أهلية وأفراد، حيث يتم بيع الملابس المعروضة بأسعار رمزية ويستمر المعرض من 8 إلى 14 ديسمبر الجارى.

جاء ذلك بحضور رئيس الجامعة واللواء صلاح زيادة محافظ المنيا حيث قام بتجهيز وإعداد المعرض الإدارة العامة لرعاية الطلاب إدارة النشاط الاجتماعى والأسر.

كما أكد الدكتور أبو المجد أنه سوف يتم تخصيص حصيلة المبيعات لصالح صندوق التكافل الطلابى.
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