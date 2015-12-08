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رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن 3 مواطنين

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رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن 3 مواطنين رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن 3 مواطنين
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن عبد الكريم سليم داود لانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى بالدولة بوسائل غير مشروعة، وقبوله الالتحاق بجناحها العسكرى.

وقرر رئيس الوزراء إسقاط الجنسية عن ماجدة مخصوص متى سليمان، لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون إذن وزارة الداخلية. كما أصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن محمد إسماعيل حمدان المصرى، لانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى بالدولة بوسائل غير مشروعة وقبوله الالتحاق بجناحها العسكرى.

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مصر 365