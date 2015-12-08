سفير مصر في روسيا: نسير على الطريق السليم لاستعادة حركة الطيران بين البلديين

قال محمد البدري، سفير مصر لدى روسيا، أن المفاوضات بين الجانبين المصري والروسي بشأن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين تسير على الطريق الصحيح، موضحًا «آمل أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن، فنحن كما أشرت نسير على الطريق السليم لاستعادة حركة الطيران بين البلدين، بمعنى أن هناك مفاوضات وهناك تفاهم متبادل بين الجانبين، والوفود الروسية تزور مصر، والهدف من ذلك كله هو طمأنة السلطات والمواطنين في روسيا على أمن وسلامة السائح الروسي في مصر”.

وكانت روسيا قد قررت منذ 6 نوفمبر الماضي، حظر الرحلات الجوية مع مصر، إلى حين الكشف عن أسباب حادث تحطم الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء، ما عزز مخاوف من تأثيرات سلبية على قطاع السياحة في مصر والذي يمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي.

وأضاف البدري “طبعًا نحن ملتزمون في مصر بتطوير كافة الخدمات في المطارات المصرية، نحن ملتزمون بذلك تمامًا، وهناك رؤية وخطة لتطوير ورفع كفاءة كل المطارات، وليس لدينا أية حسابات للتطوير، فلدينا بروتوكولات أمنية جيدة جدًا في مطاراتنا، ولكن ليس لدينا أي مانع من تطوير هذه البروتوكولات سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الأجهزة أو النظام ككل”.