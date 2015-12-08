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باسم يوسف ينشر صورة ساخرة لمرشح رئاسة أمريكى طالب بمنع دخول المسلمين

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باسم يوسف ينشر صورة ساخرة لمرشح رئاسة أمريكى طالب بمنع دخول المسلمين باسم يوسف ينشر صورة ساخرة لمرشح رئاسة أمريكى طالب بمنع دخول المسلمين
سخر الإعلامى باسم يوسف، من دونالد ، المرشح الجمهورى للانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد مطالبته بمنع دخول المسلمين للولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية حادث إطلاق النار فى كاليفورنيا.

ونشر باسم يوسف صورة له مع دمية على شكل دونالد ترامب عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وقام بعمل قرنين للدمية، و كتب عليها ساخراً أنه كان يحاول التحدث مع دونالد ترامب بعد تصريحاته الأخيرة عن المسلمين، ولكنه أدركه أنه مجرد حديث مع دمية، ولكن هناك شبها كبيرا ما بينها وبين الحقيقة.

- ديفيد كاميرون يصف الدعوة بمنع المسلمين من دخول أمريكا بأنها مسببة للانقسام

- دايلى بيست:رغم عدائه للمسلمين.. ترامب يحب أثرياء الخليج بسبب أموالهم

- باسم يوسف يصف المرشح لرئاسة أمريكا دونالدترامب بالنازى بعد مهاجمته المسلمين

- " دونالد ترامب" يطالب بمنع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة

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مصر 365

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