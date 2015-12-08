باسم يوسف ينشر صورة ساخرة لمرشح رئاسة أمريكى طالب بمنع دخول المسلمين

سخر الإعلامى باسم يوسف، من دونالد ترامب، المرشح الجمهورى للانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد مطالبته بمنع دخول المسلمين للولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية حادث إطلاق النار فى كاليفورنيا.إعلان - Ads إعلان - Ads
ونشر باسم يوسف صورة له مع دمية على شكل دونالد ترامب عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وقام بعمل قرنين للدمية، و كتب عليها ساخراً أنه كان يحاول التحدث مع دونالد ترامب بعد تصريحاته الأخيرة عن المسلمين، ولكنه أدركه أنه مجرد حديث مع دمية، ولكن هناك شبها كبيرا ما بينها وبين الحقيقة.
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