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بدء مباحثات السيسى ورئيس وزراء اليونان فى أثينا

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بدء مباحثات السيسى ورئيس وزراء اليونان فى أثينا بدء مباحثات السيسى ورئيس وزراء اليونان فى أثينا
بدأت منذ قليل، بمقر رئاسة الوزراء اليونانية، جلسة مباحثات رسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس وزراء اليونان، ألكسيس تسيبراس.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل قبل ظهر اليوم، الثلاثاء، إلى العاصمة اليونانية أثينا، وتوجه الرئيس فور وصوله أثينا إلى النصب التذكارى للجندى المجهول ووضع اكليلاً من الزهور، ثم توجه الى القصر الجمهور، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية فى القصر الجمهورى مع الرئيس اليونانى، بروكوبيس بافلوبولوس.

- بالصور.. السيسى من قصر الرئاسة اليونانية: مستعد للتعاون مع العالم للقضاء على التطرف.. ويؤكد: الإرهاب لا يهدد الدول الموجود فيها بل يهدد الدنيا كلها.. ونظيره اليونانى: نقدر مواجهتكم لـ"داعش" فى المنطقة

- بالصور.. اليونان تحتفى بالرئيس.. 3 مقاتلات من سلاح الجو اليونانى لاستقبال الطائرة الرئاسية.. السيسى: طموحاتنا لتطوير العلاقات مع أثينا ليس لها حد.. ورئيس اليونان يشيد بدور مصر فى المنطقة

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