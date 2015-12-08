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صدق أو لا تصدق.. برشلونة يحصد جائزة ' لاعب الشهر في الدوري ' للمرة الأولى

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صدق أو لا تصدق.. برشلونة يحصد جائزة ' لاعب الشهر في الدوري ' للمرة الأولى صدق أو لا تصدق.. برشلونة يحصد جائزة ' لاعب الشهر في الدوري ' للمرة الأولى

قد تصدم لكنها الحقيقة. لقد حصد لاعبا من برشلونة جائزة أفضل لاعب في الشهر في الدوري لأول مرة في تاريخ النادي الكاتالوني منذ أن بدأت الجائزة في سبتمبر 2013.

أعطى الاتحاد الإسباني الجائزة للنجم البرازيلي نيمار عن شهر نوفمبر ليصبح لاعب سانتوس السابق أول من يتوج بها من نادي برشلونة رغم منافسة الأخير على الدوري لآخر جولة موسم 2013-2014 وحصده اللقب الموسم الماضي.

ومنحت رابطة الليجا الجائزة لصاحب الـ23 عاما بعد ما قدمه مع البلوجرانا خلال الشهر الماضي في ظل غياب ليونيل ميسي للإصابة حتى الأيام الأخيرة من نوفمبر.

ويعد أتليتكو مدريد هو أكثر الأندية تتويجا بالجائزة (6 مرات) يليه ريال مدريد وسيلتا فيجو (3) ثم ريال سوسيداد وإشبيلية (2) وتوجت بها مرة واحدة فرق إيبار وليفانتي ورايو فاييكانو وفياريال وأخيرا برشلونة.

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