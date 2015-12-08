الرابطة العالمية لخريجى الأزهر تحتفل بمرور 100عام على إنشاء المعهد الأحمدى بطنطا

أكد اللواء السيد سعيد السكرتير العام لمحافظة الغربية، على أهمية الدور الكبير الذى قام به المعهد الأحمدى منذ إنشائه، فى تخريج عدد كبير من العلماء والشيوخ الذين ساهموا فى إثراء الحياة الفكرية الإسلامية فى العصر الحديث، وعلى رأسهم الإمام محمد عبده والشيخ محمد متولى الشعراوى والشيخ جاد الحق على جاد الحق، ومن قراء القران الكريم الشيخ محمود على البنا والشيخ مصطفى إسماعيل.

حضر اللواء السيد سعيد السكرتير العام لمحافظة الغربية الاحتفال الذى نظمته الرابطة العالمية لخريجى الأزهر بالمعهد الأحمدى بطنطا، بمناسبة مرور مائة عام على إنشائه، نائبا عن سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية.

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كما حضر الاحتفال عدد كبير من علماء الأزهر وممثلين عن الرابطة العالمية لخريجى الأزهر الشريف وعلى رأسهم اللواء أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة العالمية لخريجى الأزهر والدكتور سيف رجب قزامل رئيس رابطة خريجى الأزهر بالغربية والدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.



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