محافظ الغربية: غلق أى مصانع أوشركات تلقى مخلفات الصرف الصناعى بمصرف"كتشنر"

أصدر سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، تعليمات بتشكيل لجنة تضم البيئة ومجلس مدينة المحلة، وذلك للمرور واتخاذ الإجراءات القانونية لغلق جميع المصانع والشركات المخالفة، والتى تلقى مخلفات الصرف الصناعى على مصرف "كتشنر"، والتى لم تقم بتركيب محطات لمعالجة الصرف الصناعى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بالقاعة الصغرى بالديوان العام لمناقشة مايتعلق بتلوث مصرف "كتشنر"ن وما تلاحظ من قيام جرارات الكسح بإلقاء مخلفاتها من مياه الصرف الصحى ومخلفات الشركات والمصانع بمدينة المحلة الكبرى فى المصرف، وذلك بحضور الدكتور جمال الصعيدى رئيس الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة ومسئولى البيئة والرى والزراعة بالغربية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، ورؤساء مدن طنطا والمحلة وسمنود وقطور والسنطة.

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع كيفية التغلب على مشكلة تلوث المصرف، ووضع الحلول المناسبة له وتوفيق الأوضاع البيئية للشركات والمصانع، وعمل حصر لجميع محطات الرفع الصحى المخالفة والغير مطابقة للمواصفات والعمل على توفيق أوضاعها ورفع كفاءتها مع حصر مالكى جرارات الكسح على مستوى المراكز والتى تصرف على مصرف" كتشنر"، وعقد لقاءات معهم وشرح المشكلة لهم وتوفير بيارات صرف صحى ليتم الصرف بها مع تفعيل وتنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمعاقبة المخالفين الذين يلقون مخلفاتهم على المجارى المائية، والذى ينص بتوقيع غرامه مالية 50 ألف جنيه والسجن سنتين.

كما أصدر محافظ الغربية توجيهاته بسرعة إدراج القرى المحرومة من الصرف الصحي بخطة موازنة شركة مياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي 2016/2017 .

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