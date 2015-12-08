أخبار عاجلة

الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ البحيرة يتفقد الأعمال الإنشائية لمستشفى كوم حمادة المركزى الجديد

Google+ Print
محافظ البحيرة يتفقد الأعمال الإنشائية لمستشفى كوم حمادة المركزى الجديد محافظ البحيرة يتفقد الأعمال الإنشائية لمستشفى كوم حمادة المركزى الجديد
قام الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بتفقد الأعمال الإنشائية لمستشفى كوم حمادة المركزى الجديد والمكون من دور أرضى وأربعة طوابق متكررة، تضم أقسام الطوارئ والعلاج الطبيعى والمغسلة والمطبخ والتعقيم ووحدات المناظير والأشعة وبنك الدم ووحدة الغسيل الكلوى التى تستوعب عدد 40 ماكينة، وأقسام الرعاية المركزة والأطفال المبتسرين وعدد 4 غرف للعمليات وغرفتين للولادة.

وتقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالأعمال الإنشائية وتجهيزات المبنى بتكلفة 130 مليون جنيه والمقرر الانتهاء منه فى 30 / 9 / 2016.

كما تفقد المحافظ قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى القديم ووجه بتحديد الأجهزة الطبية المطلوبة للمستشفى الجديد وتطوير المبنى القديم بما يتلاءم مع المبنى الجديد، وتحديد التخصصات الطبية التى يمكن تشغيلها بالمبنى القديم لاستكمال المنظومة الصحية والارتقاء بها لخدمة مواطنى مركز ومدينة كوم حمادة.

وفى ذات السياق قام الدكتور سلطان بافتتاح قسم العلاج الطبيعى بفرع التأمين الصحى بكوم حمادة والمقام بالجهود الذاتية للأهالى بتكلفة 250 ألف جنيه وتشمل المبنى والأجهزة والأسرة، ورافقه فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد، وحامد هبيلة رئيس مدينة كوم حمادة، والدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود السيد مدير عام التأمين الصحى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365