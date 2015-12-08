محافظ البحيرة يتفقد الأعمال الإنشائية لمستشفى كوم حمادة المركزى الجديد

قام الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بتفقد الأعمال الإنشائية لمستشفى كوم حمادة المركزى الجديد والمكون من دور أرضى وأربعة طوابق متكررة، تضم أقسام الطوارئ والعلاج الطبيعى والمغسلة والمطبخ والتعقيم ووحدات المناظير والأشعة وبنك الدم ووحدة الغسيل الكلوى التى تستوعب عدد 40 ماكينة، وأقسام الرعاية المركزة والأطفال المبتسرين وعدد 4 غرف للعمليات وغرفتين للولادة.

وتقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالأعمال الإنشائية وتجهيزات المبنى بتكلفة 130 مليون جنيه والمقرر الانتهاء منه فى 30 / 9 / 2016.

كما تفقد المحافظ قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى القديم ووجه بتحديد الأجهزة الطبية المطلوبة للمستشفى الجديد وتطوير المبنى القديم بما يتلاءم مع المبنى الجديد، وتحديد التخصصات الطبية التى يمكن تشغيلها بالمبنى القديم لاستكمال المنظومة الصحية والارتقاء بها لخدمة مواطنى مركز ومدينة كوم حمادة.

وفى ذات السياق قام الدكتور سلطان بافتتاح قسم العلاج الطبيعى بفرع التأمين الصحى بكوم حمادة والمقام بالجهود الذاتية للأهالى بتكلفة 250 ألف جنيه وتشمل المبنى والأجهزة والأسرة، ورافقه فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد، وحامد هبيلة رئيس مدينة كوم حمادة، والدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود السيد مدير عام التأمين الصحى.