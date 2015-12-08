نشطاء بالإسماعيلية يدشنون حملة "حرية ولقمة عيش" للتجهيز للانتخابات المحلية

نظم عدد من النشطاء بالأحزاب السياسية وقيادات عمالية فى الإسماعيلية، اليوم، اجتماعًا لتدشين أول حملة للاستعداد لخوض انتخابات المجالس المحلية بالمحافظة.

وقال المهندس على فتحى، أحد مؤسسى الحملة، إنه تم الإعلان عن بداية تأسيس حملة تحت مسمى "حرية ولقمة عيش" بالإسماعيلية بهدف خوض تجربة انتخابات المجالس المحلية بالمحافظة، وتشكلت الحملة من كافة شرائح المجتمع من عمال وشباب متحدى الإعاقة والمرأة والأقباط.

وأشار فتحى إلى أنه سوف يتم عمل مؤتمر صحفى يوم السبت الموافق 12 ديسمبر لبدء الخطوات لخوض المعركة الانتخابية.