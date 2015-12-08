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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غائما جزئيا على أغلب المناطق وتزداد كميات السحب أحيانا على بعض المناطق خاصة الغربية والجزر وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة فوق البحر مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

  الرياح .. شمالية غربية / 18 - 35 كم/ ساعة بوجه عام على اليابس وتكون من 40 - 50 كم/ ساعة بوجه عام فوق البحر.

  البحر .. مضطرب ..  بارتفاع اثنين الى ثلاث واربعة أقدام قرب الساحل ومن خمسة الى سبعة وثمانية اقدام بالعمق  .. يبلغ أعلى مد عند الساعة الحادية عشرة و 25 دقيقة صباحا وأدنى جزر عند الساعة السادسة و 35 دقيقة مساء.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    24      19              75       45 .
> دبي                        25      20              75       50 .
> الشارقة                   25       20              70       45.
> عجمان                    25       19             70       45.
> أم القيوين                25        19              70       40 .
> رأس الخيمة              26       15              75       40 .
> الفجيرة                   26       20              80       35.
> العين                     25       15              80       35 .
> ليوا                       25      14               85       35 .
> الرويس                  24      18               80       50 .
> السلع                    24       18               80       55.
> دلما                      23      18               75       55 .
> طنب الصغرى          24      17               85       50 .
> طنب الكبرى            24      17               85       50 .
> أبوموسى               23       17               85       50.

 

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