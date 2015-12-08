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حبس سائق السيارة المتسببة فى انهيار جزء من كوبرى قليوب 4 أيام

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حبس سائق السيارة المتسببة فى انهيار جزء من كوبرى قليوب 4 أيام حبس سائق السيارة المتسببة فى انهيار جزء من كوبرى قليوب 4 أيام
أمر المستشار تامر محمود مختار رئيس نيابة قليوب، بحبس سائق السيارة المتسببة فى حادث انهيار جزء من كوبرى المشاه بطريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى بمنطقة كفر أبو جمعة بمركز قليوب، أربعة أيام علي ذمة التحقيق، ووجهت النيابة له تهمة الإهمال والتسبب في إهدار المال العام وقيادة بدون ترخيص.

كان اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا أول أمس بشأن سقوط جزء من الكوبرى العلوى للمشاه بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بمنطقة كفر أبو جمعة دائرة المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء مرور السيارة رقم 982 س ق د تابعة لشركة المقاولون العرب اصطدمت بجسم الكوبرى، مما أدى إلى تحرك جسم الكوبري من قاعدته الخرسانية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قليوب من ضبط السيارة المتسببه في الحادث وقائدها " بليغ .ح " – 43 سنة - سائق وبمواجهته بالواقعة اعترف بإرتكابها.

وأكدت تحريات المباحث أن السائق " بليغ . ح " – 43 سنة - كان يقود السيارة ورافع القلاب الخاص به وأنه المتسبب عن طريق الخطأ والإهمال في تحرك قاعدة الكوبري، مما تسبب في حدوث انهيار جزئي به.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 21472 جنح مركز قليوب لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية.

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>http://www.youm7.com/story/2015/12/8/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A9-%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88/2480591#.VmbdRHYrKM8
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