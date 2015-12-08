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ضبط مسجل خطر بحوزته 14 كيلو حشيش و700 قرص مخدر فى المنوفية

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ضبط مسجل خطر بحوزته 14 كيلو حشيش و700 قرص مخدر فى المنوفية ضبط مسجل خطر بحوزته 14 كيلو حشيش و700 قرص مخدر فى المنوفية
تمكنت مباحث مركز بركة السبع بالمنوفية، من إلقاء القبض علي أخطر مسجل خطر في تجارة المواد المخدرة، وبحوزته 14 كيلو حشيش و700 قرص مخدر، وذلك قبل ترويجهما علي المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء محمد مسعود الديب مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد أحمد خليفة رئيس مباحث مركز بركة السبع يفيد من قيام (حازم - ا ) 28 - عاما ومقيم بمدينة بركة السبع مسجل خطر تحت رقم 4826 بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها علي المتعاطين.

علي الفور قرر اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية تشكيل فريق بحث جنائي، وتم ضبط المتهم وبحوزته 140 فرش حشيش يزن 14 كيلو حشيش و700 قرص مخدر، وذلك قبل ترويجهما علي المتعاطين، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بغرض الاتجار، تم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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