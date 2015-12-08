مزارع يقتل شقيقه الطفل بطلق نارى طائش أثناء عبثه بسلاح غير مرخص فى سوهاج

لقى طفل فى السابعة من عمره مصرعه، بناحية قرية نجوع الصوامعة غرب دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، إثر إصابته بطلق نارى بالكتف الأيسر ومستقر بالصدر، عقب قيام شقيقه بالعبث بسلاح نارى كان بحوزته بمسكنه.

كان اللواء أيمن الملاح، حكمدار المديرية نائب مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بوفاة طفل عقب إصابته بطلق نارى بدائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال، والرائد أحمد العزازى رئيس مباحث مركز شرطة طهطا، والنقيب عمر أبوعقرب معاون المباحث، تقدم "محمد . أ .ع. ع" 42 سنة - عامل - مقيم بناحية نجوع الصوامعه غرب – دائرة المركز، بوفاة نجله الطفل "عمار" 7 سنوات مقيم بذات الناحية، إثر إصابته بطلق نارى بالكتف الأيسر ومستقر بالصدر، أخطرت النيابة العامة، والتى إنتقلت وقررت نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى.

وبسؤال والد المتوفـى، أقر بحدوث إصابة نجله التى أودت بحياته من عيار نارى "طائش" لا يعلم مصدره، ولم يتهم أحد بالتسبب فـى ذلك.

وأشارت تحريات وحدة مباحث المركز إلـى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المتوفـى "حماده" 16 عاما مزارع، ويقيم بذات الناحية، أثناء عبثه بسلاح نارى كان بحوزته، وكلفت إدارة البحث الجنائى بضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4894 إدارى المركز لسنة 2015.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.