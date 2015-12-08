دفاع متهم بـ"تنظيم بيت المقدس" يطلب التصريح باستخراج توكيل زواج لموكله

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، سماع طلبات الدفاع فى جلسة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وقبل تأجيل نظر القضية، وعقب حظر المحكمة نشر شهادة شهود الإثبات من ضباط الأمن الوطنى، استمعت لطلبات دفاع المتهمين في القضية، وطالب دفاع المتهم 43 بإخلاء سبيل موكله لتجاوز مدة الحبس الاحتياطى وفقا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

وطالب دفاع المتهم رقم 196 محمد مصطفى التصريح لموكله باستخراج توكيل للزواج، وعقب هذا الطلب حدثت حالة من الضحك للمتواجدين داخل المحكمة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم منها ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس (الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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