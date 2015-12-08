إحالة 11 طبيبا وممرضتين بوحدة صحية فى سمنود بالغربية للتحقيق لتركهم العمل

أحال المحاسب رمضان عيد رئيس مركز ومدينة سمنود في محافظة الغربية، 11طبيبا وممرضتين، بالوحدة الصحية بقرية الناصرية، لتركهم العمل، وإحالة مسئول دفتر الحضور والإنصراف للتحقيق أيضا لتقاعسه في أداء مهام عمله.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة اليوم لمتابعة سير العمل بالوحدة والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتفقد رئيس المدينة عيادة الأسنان، ولا حظ رئيس المدينة عدم ارتداء طبيب الأسنان لـ"البالطو"، كما لاحظ تسرب 11 طبيب وممرضتين من العمل، فقرر شطبهم من دفتر الحضور وإحالتهم مع مسئول دفتر الحضور والانصراف للتحقيق، ورفع رئيس المدينة تقرير لـ سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية.

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