محافظ الشرقية يوجه الجهاز التنفيذى بمراعاة الحالات الإنسانية

عقد الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، لقاء بأبناء المحافظة لحل مشكلاتهم بحضور المسئولين المعنيين رغبة منه فى التسهيل والتيسيير على المواطنين وسرعة الفصل فى الطلبات المقدمة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وجه المحافظ خلال لقائه بالمواطنين ومدير مديرية التضامن الاجتماعى بمراعاة الحالات الإنسانية الحرجة وصرف معاشات ضمان لهم لتوفير حياة كريمة، واستمع المحافظ لمشاكل المواطنين والتى تمثلت فى توفير "شقة – وظيفة - كُشك".
كما قام المحافظ بالتنبيه على مدير مديرية القوى العاملة بإتاحة فرص عمل بالقطاع الخاص لتوجيه الشباب الجاد الراغب فى الحصول على وظيفة.