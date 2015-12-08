"السيول والكوارث الطبيعية" ورشة عمل بمياه الشرب فى قنا

>عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، صباح اليوم، ورشة عمل تحت عنوان "السيول والكوارث الطبيعية واستعدادات محافظة قنا لمواجهتها، "بمركز التدريب بالشركة تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واللواء مهندس هاني محمود حمدي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بالتعاون مع نقابة العلميين بقنا، وبحضورعدد من قيادات المحافظة بشتى مجالاتها.

بدأت ورشة العمل بكلمة افتتاحية ألقاها رئيس شركة المياه، تناول فيها أهمية المسئولية بالمخاطر المحتملة من سيول والكوارث الطبيعية بالمحافظة، وطرق ووسائل استعدادات المحافظة لمواجهتها مع وضع الحلول والبدائل حال وقوعها ومحاولة تفاديها.

كما ألقي الدكتور عليان عبد الوهاب نقيب العلميين كلمته والتي ناقش فيها الدور المشترك لشركة المياه والنقابة في تبادل الخبرات العملية والعلمية، مشيراً إلي أهمية الربط بين الجهة البحثية والجهة التطبيقية لجني ثمارها وتطبيقها علي أرض الواقع مع أهمية مواجهة التحديات التي تواجه المحافظة ومواجهتها بشتي الطرق.

فيما حرصت الكيمائية سريا شهدي رئيس قطاع الجودة علي تقديم مقدمة عن السيول ومخاطرها في حين ناقش المهندس رمضان كمال جمعة وكيل وزارة الري كيفية مواجهة السيول بالمحافظة، بينما تناول الدكتور وائل فرغلي أستاذ الميكروبيولوجي بكلية العلوم المواصفات الكيمائية والميكروبيولوجية لكفاءة معالجة مياه الشرب ، كما سرد الدكتور عبد الهادي محمد أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم بعض المشكلات البيئية بمحافظة قنا ، ووضحت الدكتورة فاتن نصر الدين إبراهيم مدير عام إدارة البحوث والتطوير خطة إدارة الأزمات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا لمواجهة السيول.

وتناول بالشرح الدكتور مصطفي محمود مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية بقنا الخريطة البيئية لمحافظة قنا ومجابهة مخاطر السيول، كما شرح الدكتور جمال محمد كمال الدين خطة إدارة مخاطر السيول والاستفادة من حصادها بمحافظة قنا وأخيراً تناولت دكتورة أسماء أحمد حسين مدير عام البيئة أخطار السيول وسبل مواجهتها .

واختتمت ورشة العمل بالعديد من النتائج والتوصيات التي من شأنها إتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة مخاطر السيول وغيرها من الكوارث الطبيعية وطرق القضاء علي مثل هذه الأزمة بالتعاون مع كافة مؤسسات وهيئات ومنظمات المجتمع المدني وتكاتفها جميعاُ بمحافظة قنا .

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