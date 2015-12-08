إضراب معلمة عن الطعام بسوهاج لتضررها من موجه اللغة الإنجليزية

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى، معلمة لغة إنجليزية بالمرحلة الإعدادية، تابعة لإدارة العسيرات التعليمية مضربة عن الطعام، وذلك لتضررها من موجه اللغة الإنجليزية لرفضه نقلها لمدرسة قريبة من منزلها .

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من قسم أول سوهاج يفيد بوصول معلمة للمستشفى الجامعى مضربة عن الطعام، وتم حجزها بقسم الباطنة تحت الملاحظة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عبد المجيد رضوان، مفتش مباحث المنطقة المركزية، وقادها الرائد أحمد المولد، رئيس مباحث القسم بوصول نانسى.ز.ن.ع، 31 سنة، مدرسة، بمدرسة نجع الدير الإعدادية بالعسيرات، وتقيم بشارع سيالة أولاد نصير دائرة القسم إلى المستشفى الجامعى مضربة عن الطعام، وبسؤالها قررت أنها مضربة عن الطعام لتضررها من موجه اللغة الإنجليزية خالد.ر.ح.ش، لرفضه انتدابها لمدرسة الشواوله الإعدادية القريبة من منزلها .

وتم إسداء النصح والإرشاد للمعلمة بمعرفة الأجهزة الأمنية للعدول عن إضرابها واللجوء للطرق القانونية إلا أنها أصرت على موقفها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 32 أحوال القسم بتاريخ اليوم وجارٍ العرض على النيابة العامة.