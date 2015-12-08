حوار - فيرجسون يقدم نصائحه إلى ليستر ' كيف تصبح بطلا للدوري الإنجليزي '

كيف يفوز ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي؟ لن يجد فريق كلاوديو رانييري من هو أفضل أو أكثر خبرة من السير أليكس فيرجسون ليقدم نصائحه للفريق الذي يحقق نتائج مبهرة.

ليستر سيتي يتصدر الآن الدوري الإنجليزي بعد 15 جولة، ويمتلك هداف ومفاجأة المسابقة جيمي فاردي الذي سجل في 11 مباراة متتالية، ومعه رياض محرز الجزائري المتألق الذي سجل 10 أهداف.

ولكنه يلعب ضد تشيلسي ثم إيفرتون وليفربول وبعدهم مانشستر سيتي في الجولات الأربعة المقبلة من الدوري الإنجليزي. ليصبح السؤال هل يستطيع أن يستمر متصدرا؟

الإجابة تأتي من فيرجسون القائد التاريخي لمانشستر يونايتد، والذي فاز بالدوري الإنجليزي 13 مرة.

وتحدث فيرجسون عن فرص ليستر خلال ندوة نظمها مايكل مورتيز كاتب السيرة الذاتية للسير يوم الاثنين، ونقلتها صحيفة "دايلي ميل".

وكل ما يلي على لسان فيرجسون ..

"ليستر فريق يمتلك حيوية رائعة والسرعة والطاقة. هم الأفضل في هذه اللحظة بدون أي شك، ولكن السؤال إلى متى سيستمرون؟ هل لديهم الإمكانات ليستمروا بنفس الشكل حتى نهاية الموسم؟".

"إذا عدنا إلى موسم 1992-1993 عندما فاز معي يونايتد بالدوري لأول مرة، نورويتش سيتي كان المتصدر حتى منتصف الموسم ولكننا هزمناهم على ملعبهم وتوجنا باللقب".

"لذلك، فالتحدي بالنسبة لفريق لا يمتلك تاريخا كبيرا مثل ليستر سيتي هو هل يستطيعون الاستمرار بهذه القائمة من اللاعبين في الصدارة طوال الموسم".

"السؤال هو ماذا يقول رانييري لملاك النادي، ما هي وجهة نظره في إضافة لاعبين جدد إلى قائمة الفريق".

"لو كنت مكانه سأطلب صفقات جديدة في يناير، هي فرصة كبيرة لهم. فهم في صدارة الدوري ويستطيعون الفوز به بالطريقة التي يلعبون بها والاستمرار في تسجيل الأهداف".

"هل يمتلكون الأموال؟ اعتقد ذلك. هل يثق ملاك النادي في المدرب؟ عليه أن يكون فريقه وبإضافة لاعبين جدد سيخلق لنفسه مشكلة تساعده في خلق التنافسية".

"في هذه اللحظة هو يستطيع أن يستمر بنفس الفريق لأنه يمتلك قائمة صغيرة ويؤدون بشكل جيد جدا، ولكن إذا أراد الفوز بالدوري فعليه أن يضيف إليها عناصر أخرى، واعتقد أنه يمتلك فرصة عظيمة".

"بالنسبة لفاردي، فهو يمتلك الفاعلية والسرعة أمام المرمى، يمتلك الطاقة ولديه هدف يريد تحقيقه. هو أثبت ذلك بالفعل".

"يمتلك إمكانات تناسب كرة القدم الحديثة خاصة في فريق مثل ليستر سيتي، دارين ابني أراد التعاقد معه في فريقه بيتربورو يونايتد ولكن ليستر كان أسرع".

"هو مثال عظيم لشخص يرفض الاستسلام ويمتلك ثقة كبيرة في إمكاناته".