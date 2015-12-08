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نجم إنتر ميلان يتعرض للسرقة ' ساعة إنستجرام '

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نجم إنتر ميلان يتعرض للسرقة ' ساعة إنستجرام ' نجم إنتر ميلان يتعرض للسرقة ' ساعة إنستجرام '

تعرض الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان لعملية سطو بعد فوز فريقه على جنوى في الدوري الإيطالي يوم السبت، انتهت بخسارته لساعة ثمينة.

وذكرت التقارير الصحفية أن إيكاردي تقدم ببلاغ في الشرطة الإيطالية ضد مجهولين، سرقوا ساعته عندما كان يجلس بداخل سيارته في إحدى شوارع مدينة ميلان.

وقال إيكاردي للشرطة أن شخصين على دراجة بخارية اعترضا طريقه، وطلبا منه الحصول على أموال. ولكنه رفض.

ليخطف في النهاية السارقان ساعته باهظة الثمن، قبل أن يهربا من المكان سريعا.

ولم يتعرض إيكاردي لأي أذى بدني.

إيكاردي كان يفتخر بهذه الساعة لدرجة إنه نشر صورتها على حسابه على إنستجرام قبل أسبوعين من السرقة.

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