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بالصور - هذا ما يحدث عندما يسخر لاعب من ' حكمة ' في ألمانيا

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عقوبة غير متوقعة كانت في انتظار كريم ديمرباي لاعب فريق فورتونا دوسيلدورف الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الألمانية، بعدما سخر من تولي النساء تحكيم المباريات.

وكان اللاعب التركي قد سخر من الحكمة بيبيانا ستينهاوس التي أدارت مباراة فريقه ضد فرانكفورت الأسبوع الماضي، بعدما أشهرت البطاقة الحمراء في وجهه.

ليوجه بعدها ديمرباي حديثه للحكمة "لا يوجد مكان للنساء في مبارياتنا".

ووقع الاتحاد الألماني عقوبة على ديمرباي بالإيقاف لخمس مباريات - مباراتان منهم مع إيقاف التنفيذ - كما وجه اللاعب اعتذاره إلى الحكمة.

ولكن نادي فورتونا دوسيلدورف قرر أن يعاقب لاعبه بشكل فردي، حيث غرمه 10 آلاف يورو، بالإضافة إلى تحكيمه لمباراة كرة نسائية.

وأدار صاحب الـ22 عاما بالفعل مباراة كرة نسائية بين فريقين من الناشئات.

صحيح أن ديمرباي لم يظهر مرتديا زي الحكام وأدار المباراة بمعطف خاص به، ولكنه في النهاية نفذ العقوبة.

ليكتب حساب ناديه عبر حسابه على "فيسبوك" متفاخرا "هذا ما يحدث في فورتونا دوسيلدورف عندما يرتكب لاعب صغير خطأ".

شاهد الصور:

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