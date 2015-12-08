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تأجيل محاكمة 213متهمًا في قضية «أنصار بيت المقدس» لـ 26ديسمبر

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تأجيل محاكمة 213متهمًا في قضية «أنصار بيت المقدس» لـ 26ديسمبر تأجيل محاكمة 213متهمًا في قضية «أنصار بيت المقدس» لـ 26ديسمبر

محكمة جنايات القاهرة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، والتى تضم 213 متهما، لجلسة  26ديسمبر الجارى، لاستكمال سماع باقى الشهود وتنفيذ طلبات الدفاع.

وتبين أن الحرز عبارة عن كرتونة تحوى بداخلها لاب توب وجواز سفر المتهم.

وتمسك دفاع المتهمين رقمي 43 و185 في القضية بإخلاء سبيلهما بأى ضمان مادي تراه هيئة المحكمة،لانتهاء فترة الحبس الاحتياطى طبقًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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