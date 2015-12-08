احتفال بـ "عيد ميلاد" ينتهي في السجن بدبي

انتهت حفلة عيد ميلاد لطالب من الجنسية الآسيوية يدعى "ع.م.ع" 21 عاماً، بإلقاء القبض عليه برفقة اثنين من زملائه من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، بتهمة تعاطي الحشيش أثناء الحفلة.

وأحالت النيابة العامة في دبي الطالب وزميليه وهما طالبان أيضاً، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بتهمة تعاطي الحشيش، مطالبة بمعاقبتهم بالسجن والابعاد عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.

ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة فإن "الشرطة تلقت معلومات موثوقة المصدر عن تعاطي المتهمين للمخدرات في أحد فنادق دبي فتوجه أفراد من الشرطة وألقوا القبض عليهم في قاعة الاستقبال".

وبينت النيابة العامة أن "أفراد الشرطة عثروا في جيب أحدهم على حشيش، وكذلك في الغرفة الفندقية التي كانوا يقطنونها"، مشيرة إلى "أنهم أقروا بالتعاطي خلال الحفلة".

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