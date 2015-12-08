أخبار عاجلة

غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

احتفال بـ "عيد ميلاد" ينتهي في السجن بدبي

Google+ Print
احتفال بـ "عيد ميلاد" ينتهي في السجن بدبي احتفال بـ "عيد ميلاد" ينتهي في السجن بدبي

انتهت حفلة عيد ميلاد لطالب من الجنسية الآسيوية يدعى "ع.م.ع" 21 عاماً، بإلقاء القبض عليه برفقة اثنين من زملائه من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، بتهمة تعاطي الحشيش أثناء الحفلة.

وأحالت النيابة العامة في دبي الطالب وزميليه وهما طالبان أيضاً، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بتهمة تعاطي الحشيش، مطالبة بمعاقبتهم بالسجن والابعاد عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.

ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة فإن "الشرطة تلقت معلومات موثوقة المصدر عن تعاطي المتهمين للمخدرات في أحد فنادق دبي فتوجه أفراد من الشرطة وألقوا القبض عليهم في قاعة الاستقبال".

وبينت النيابة العامة أن "أفراد الشرطة عثروا في جيب أحدهم على حشيش، وكذلك في الغرفة الفندقية التي كانوا يقطنونها"، مشيرة إلى "أنهم أقروا بالتعاطي خلال الحفلة". 
>  

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية