ثلاثيات خطفت الأنظار في 2015 (3).. أرسنال

وصل عام 2015 لمحطته الأخيرة وشهر ديسمبر شهر الحساب في كرة القدم لتقيم عام كامل مضى رقميا وفنيا ومن أبرز ظواهر العام كانت ظهور الثلاثيات في كر القدم خصوصا مع انتشار طريقة 4-3-3 ومشتقاتها بين مدربي الأندية الكبرى.

وفي الدوري الإنجليزي كان هناك مثلثا هجوميا مميزا خلال العام وهو قادم من العاصمة اللندنية ونادي أرسنال.

الثلاثي يقوده مسعود أوزيل مع أليكسيس سانشيز وأوليفيه جيرو.

سجل الثلاثي معا 41 هدف من أصل 79هدفا أحرزهم المدفعجية خلال 2015.

والبداية مع المهاجم المثير للجدل أوليفيه جيرو والذي شارك في 46 مباراة خلال العام سجل خلالهم 22 هدفا وصنع لزملائه 4 أهداف.

أما أليكسيس سانشيز فقد جاء عامه مليئا بالمشاركات سواء محليا أو أوروبيا مع أرسنال ثم دوليا مع منتخب بلاده تشيلي في الكوبا أمريكا.

شارك النجم التشيلي في 45 مباراة على مدار العام سجل خلالهم 19 هدفا وصنع خلالهم 11 هدفا لزملائه.

والنهاية بعازف الليل ميسوت أوزيل والذي شارك في 42 مباراة - خلال عام بدأه بعودة حميدة من إصابة - صنع خلالهم 18 هدف لزملائه منهم 11 هدف فقط خلال الربع الأخير من العام وسجل أيضا ثمانية أهداف لصالح المدفعجية.

وقاد الثلاثي أرسنال للفوز بكأس الاتحاد الانجليزي والهروب من المركز الرابع لاحتلال الثالث والتأهل المباشر إلى دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا بجانب لقب الدرع الخيرية في بداية الموسم الجاري.