نيفيل يضع كاميرا علوية خاصة لتحليل تدريبات فالنسيا

وضع جاري نيفيل مدرب فالنسيا الجديد كاميرا "العصفورة" في تدريبات الفريق لتحليل ومتابعة تحركات اللاعبين.

واعتمد لاعب مانشستر يونايتد السابق على هذه الكاميرا أثناء تحليله للمباريات في شبكة سكاي سبورتس.

وتوضع هذه الكاميرا في مكان مرتفع كي تكشف الملعب بأكمله وتوضح تحركات جميع اللاعبين في أرضية الملعب سواء كان الفريق مدافعا أو مهاجما.

ويستعد فالنسيا لمواجهة ليون الفرنسي الأربعاء في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا ويحتاج للفوز لكي يتأهل لدور الـ16 منتظرا نتيجة مباراة زينيت الروسي وجينت البلجيكي في نفس المجموعة.